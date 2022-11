Equipe de France : En feu au Qatar, Griezmann lâche ses vérités

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rentré en cours de seconde période face à la Tunisie, Antoine Griezmann pensait offrir le point de l'équipe de France avant que l'arbitre ne décide d'annuler son but. Mais cette action illustre la bonne forme du tricolore. Depuis le début de la Coupe du monde, le joueur de l'Atlético réalise de grandes prestations. En zone mixte, il a justifié son retour au premier plan.

Le conflit entre l'Atlético et le FC Barcelone est derrière Antoine Griezmann. Alors qu'il devait se contenter de miettes en début de saison en raison de sa situation contractuelle, l'international français revit depuis que les deux équipes sont parvenues à trouver un accord. Débarrassé de ce soucis, l'international français a retrouvé sa bonne humeur au Qatar. Très apprécié par le groupe, Griezmann évolue, durant ce Mondial, dans un poste un peu plus en retrait, dans un rôle hybride.

Griezmann passé proche d'inscrire son premier but

Malgré ce changement orchestré par Didier Deschamps, Griezmann se sent à l'aise. Véritable meneur de jeu, le joueur de l'Atlético est l'un des pourvoyeurs de ballons lors de ce Mondial. Rentré en cours de seconde période face à la Tunisie ce mardi (défaite 1-0), il pensait avoir inscrit le premier but de sa Coupe du Monde. C'était avant que l'arbitre ne fasse appel à la VAR et annule le but.

« J’ai fait une vraie préparation avec l’Atlético »

Après cette défaite, Griezmann s'est attardé sur sa forme du moment. Il annonce que son travail effectué à l'Atlético porte enfin ses fruits. « Comment j’explique mes bonnes performances ? Par le fait que j’ai fait une vraie préparation avec l’Atlético et le Prof Ortega (préparateur physique) m’a mis en très bonne condition pour cette Coupe du monde » a déclaré le joueur de 31 ans en zone mixte.

« Mon nouveau rôle sur le terrain ? J’adore ! »