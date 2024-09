Équipe de France : Écœurée par Dembélé, une star prête à tout plaquer ?

Axel Cornic

La victoire est de retour pour l’équipe de France, qui a su se relancer face à la Belgique (2-0) après la claque reçue par l’Italie il y a seulement quelques jours (1-3). La révolte a été sonnée par Ousmane Dembélé, auteur d’une très belle prestation en sélection avec notamment le but de la victoire qui a fait très mal aux coéquipiers de Kevin De Bruyne.

Seulement quelques semaines après le choc en huitième de finale de l’Euro, la France et la Belgique se sont retrouvés en Ligue des Nations. Et après un début de rencontre fragile de la part des hommes de Didier Deschamps, la révolte a été sonnée notamment grâce à un Ousmane Dembélé omniprésent, à l’origine du premier but de Randal Kolo Muani et marqueur final juste avant l’heure de jeu.

Le craquage de Kevin De Bruyne

Cette nouvelle défaite a fait beaucoup de mal aux Belges et notamment à leur capitaine ! Kevin De Bruyne s’est montré extrêmement agacé sur le terrain comme en dehors, avec notamment un coup de gueule poussé juste après la rencontre, déclarant notamment : « Je peux accepter qu’on ne soit plus si aussi bon qu’en 2018, mais je ne peux pas tolérer la façon dont on a joué ce soir ». Une colère qui en Belgique fait notamment craindre une possible décision forte de la part du milieu de terrain, qui à 33 ans pourrait bien décider d’en finir avec la sélection à en croire certaines images qui font beaucoup de bruit en Belgique ce mardi. On y voit notamment le joueur répéter plusieurs fois « J’arrête », au directeur sportif belge Franky Vercauteren.

« C'est normal de ressentir des sentiments négatifs dans ce genre de situations »

Évidemment, le sélectionneur de la Belgique n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet, lors de la conférence de presse d’après-match. « C’est un garçon qui a toujours beaucoup d'émotions. C'est normal de ressentir des sentiments négatifs dans ce genre de situations » a déclaré Domenico Tedesco, d’après RMC Sport. « Si tu veux ramener quelque chose, tu dois marquer un but quand tu domines le début de rencontre de la sorte. Est-ce que je redoute qu'il annonce sa retraite internationale ? Non. On ne parle pas de ce genre de choses. Il ressent beaucoup d'émotions, c'est humain ».