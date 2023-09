Équipe de France : Domenech se fait encore fracasser !

Benjamin Labrousse

Ancien sélectionneur de l’équipe de France de 2004 à 2010, Raymond Domenech a souvent été pointé du doigt par certaines personnalités. Dernière en date : l’ancien gardien international Français Sébastien Frey qui a reproché à l’ancien coach des Bleus de lui avoir barré les portes de l’équipe de France pour une raison surprenante.

Finaliste de la Coupe du monde 2006 avec l’équipe de France, Raymond Domenech est régulièrement pointé du doigt pour ses frasques parfois lunaires ou encore de par sa gestion calamiteuse du groupe français en Afrique du Sud lors du mondial 2010. L’entraîneur français reste sur une expérience catastrophique du côté du FC Nantes en 2020-2021 avec aucune victoire en huit matchs disputés. Récemment, un ancien international Français n’a pas mâché ses mots à l’encontre du président de l’ UNECATEF.

« Il haïssait les Italiens »

Lors d’un entretien accordé à la télévision italienne TV Play , l’ancien gardien Sébastien Frey a récemment effectué de lourdes révélations à propos de l’ancien sélectionneur. « Il m'a écarté de l'Équipe de France car il haïssait les Italiens et moi, je jouais en Italie. Il m'a dit les yeux dans les yeux qu'il ne voulait pas me convoquer car je jouais en Italie » , affirme ainsi l’ancien portier de l’Inter Milan à propos de Raymond Domenech dans des propos relayés par RMC .

« Il faisait du théâtre et il était convaincu que les astres jouaient sur les prestations »