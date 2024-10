Équipe de France : Deschamps s’embarque dans une galère !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est face à un problème de taille. Depuis 2014, et donc sa première compétition officielle, le sélectionneur de l’équipe de France a toujours pu compter sur Antoine Griezmann. Néanmoins, il n’en sera plus le cas désormais au vu de la retraite internationale du champion du monde 2018. Un évènement qui va chambouler les plans de Deschamps selon Samir Nasri.

Le lundi 30 septembre, Antoine Griezmann a surpris son monde en annonçant sa retraite internationale après 10 années de bons et loyaux services en équipe de France. Une annonce qui est arrivée seulement quelques jours après son interview à Téléfoot par le biais de laquelle il assurait avoir envie de vivre son rêve américain avec les Bleus à la Coupe du monde 2026.

«Pour moi, il a le niveau pour continuer en sélection, jouer la Coupe du monde 2026»

Sur le plateau du Canal Champions Club mercredi soir, Samir Nasri a regretté la décision d’Antoine Griezmann, mais l’a bien comprise. « Pour moi, il a le niveau pour continuer en sélection, jouer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis dans un pays qu’il apprécie énormément. Je pense qu’il a été déçu après l’Euro. On voit le rassemblement de septembre, contre l’Italie il ne devait pas jouer mais il a profité de la maladie de Kolo Muani et face à la Belgique, il est sur le banc. Son statut avait changé, il n’avait sans doute pas envie de venir en Équipe de France pour être remplaçant. Et puis il n’y a plus Varane, il n’y a plus Pogba, il y a une nouvelle génération qu’il ne connaît pas forcément ».

«Des joueurs de ce calibre et de son profil, on n’en a plus en Équipe de France»

« Je trouve ça dommage car il est facilement dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Équipe de France. C’est dommage qu’il n’ait pas eu l’hommage qu’il mérite, que les supporters français ne puissent pas le célébrer. C’est vraiment dommage, on a échangé un peu, moi ça m’attriste car des joueurs de ce calibre et de son profil, on n’en a plus en Équipe de France ». a confié Samir Nasri sur les antennes du groupe Canal+. Reste à savoir si Didier Deschamps parviendra à jouer autrement à présent qu’Antoine Griezmann n’est plus disponible.