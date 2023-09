Equipe de France : Deschamps se lâche sur Thierry Henry

Hugo Chirossel

Nommé récemment entraîneur de l’équipe de France Espoirs en remplacement de Sylvain Ripoll, Thierry Henry vit sa première trêve internationale depuis sa prise de fonction. En marge de l’inauguration d’un espace Michel-Hidalgo à Clairefontaine, Didier Deschamps a confié son bonheur de voir son ancien coéquipier à la tête des Bleuets.

Thierry Henry et Didier Deschamps étaient tout sourire ce mardi, lors de l’inauguration d’un espace Michel-Hidalgo à Clairefontaine. Les deux hommes ont accordé quelques mots aux médias présents, l’occasion pour le sélectionneur de l’équipe de France de s'exprimer sur les nouvelles fonctions de son ancien coéquipier en sélection et à la Juventus.

« Ça me fait très plaisir »

« Ça me fait très plaisir. Même si on n'a pas eu des contacts réguliers... Durant notre première vie de joueurs, il y a eu tous ces moments que l'on a partagés ensemble. Même si il était beaucoup plus jeune... Moi, mon âge était déjà avancé ! », a déclaré Didier Deschamps, dans des propos relayés par RMC Sport .

« Il en avait envie, il y est »