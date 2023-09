Gros changement pour Mbappé, Deschamps dit tout

Hugo Chirossel

S’il en était déjà un cadre et un joueur important, Kylian Mbappé est maintenant depuis six mois le capitaine de l’équipe de France. Un changement de statut et de responsabilité qui ne semble pas trop perturber l’attaquant du PSG. Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a indiqué que tout se passait très bien depuis qu’il porte le brassard.

La retraite internationale d’Hugo Lloris après la Coupe du monde 2022 a provoqué quelques changements en équipe de France. Les Bleus ont dû désigner un nouveau capitaine pour succéder à leur gardien historique. Une responsabilité qui est finalement revenue à Kylian Mbappé.

Six mois de capitanat pour Mbappé

Cela fait maintenant six mois que l’attaquant du PSG a été désigné comme capitaine de l’équipe de France. Une nouvelle responsabilité qui ne semble pas le perturber pour autant. Présent en conférence ce lundi, Didier Deschamps a été interrogé sur sa relation avec Kylian Mbappé depuis qu’il a hérité du brassard.

« Ce n'est pas un poids pour lui »