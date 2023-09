JO 2024 : Thierry Henry se lâche sur Kylian Mbappé

Jean de Teyssière

Après l'éviction de Sylvain Ripoll, à la suite de la débâcle de l'équipe de France Espoirs à l'Euro en juillet dernier (élimination en quart de finale face à l'Ukraine), Thierry Henry a été nommé à sa place. Le champion du monde 1998 aura la lourde tâche de qualifier son équipe au prochain Euro, mais aussi de faire bonne figure lors des Jeux Olympiques l'été prochain, avec, peut-être, la présence de Kylian Mbappé.

Nommé à la tête de la sélection des Espoirs le 21 août dernier, Thierry Henry a déjà donné sa liste pour les futures échéances de son groupe : les éliminatoires du prochain Euro. Mais alors que Kylian Mbappé a plusieurs fois exprimé son rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le nouveau sélectionneur des Espoirs a tenté d'y apporter une réponse.

Henry peu loquace sur le cas Mbappé

Lors de sa conférence de presse de présentation, Thierry Henry avait déjà été interrogé sur la question de voir ou non Mbappé lors des JO 2024 : « Sur le terrain, cela aurait été pas mal. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous aiguiller. On a les JO en France, c’est historique. Je suis très heureux, mais pour l’instant, c’est priorité à l’Euro Espoirs et je pense aux joueurs nés au 1er janvier 2002 et c’est déjà pas mal. »

«Ohhhhh, vous voulez les problèmes, laissez-moi tranquille»