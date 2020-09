Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps rend hommage au tandem Rabiot-Kanté !

Publié le 6 septembre 2020 à 15h40 par A.D.

Ce samedi soir face à la Suède, le duo Rabiot-Kanté a rendu une très belle copie au milieu de terrain. A l'issue de la partie, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Adrien Rabiot et de N'Golo Kanté.