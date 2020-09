Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les Bleus s’imposent, sans briller

Publié le 5 septembre 2020 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2020 à 22h47

Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés sur le plus petit des scores face à la Suède, pour la reprise de la Ligue des Nations (1-0).