Équipe de France : Deschamps reçoit une candidature XXL

Publié le 1 novembre 2022 à 17h00

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleine bourre avec le RB Leipzig qu’il avait rejoint à l’été 2021 en provenance du RC Strasbourg, Mohamed Simakan prétend aujourd’hui fort logiquement à une place en équipe de France. Et le défenseur central, reconverti depuis peu en latéral droit, fait passer le message à Didier Deschamps.

Du haut de ses 22 ans, Mohamed Simakan impressionne du côté du RB Leipzig. L’ancien défenseur central du RC Strasbourg a été élu homme du match la semaine lors de la rencontre de Ligue des Champions contre le Real Madrid (victoire 3-2), et il était notamment courtisé par le PSG durant le mercato estival. Une belle montée en puissance pour Simakan, qui pourrait donc logiquement prétendre, à terme, à une place en équipe de France aux côtés de son partenaire du club, Christopher Nkunku.

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE ce mardi, Mohamed Simakan évoque sans détour l’équipe de France et affiche de solides ambitions pour son avenir international, même s’il n’est même pas convoqué avec les Espoirs : « Je regarde les deux. Ce n’est pas parce que j’ai l’âge de jouer en Espoirs que je ne peux pas être appelé en A. Quand on regarde la concurrence, on voit que c’est fort, mais je joue en Bundesliga et je joue la Ligue des Champions. Il faut y croire », confie le défenseur du RB Leipzig, capable de jouer défenseur central et, depuis peu, latéral droit.

