Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps reçoit un appel du pied d'un ancien titi du PSG pour l'Euro !

Publié le 13 juin 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2020 à 23h11

Buteur à 11 reprises avec les Espoirs de l’Equipe de France, Odsonne Edouard souhaiterait passer le cap et intégrer le groupe de Didier Deschamps en compagnie de Moussa Dembélé.