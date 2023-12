Équipe de France : Deschamps réagit au cauchemar de Pogba

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain de football ? La question est plus que jamais d'actualité puisque le parquet national antidopage a requis une suspension de quatre ans contre le champion du monde 2018, accusé de s'être dopé. Ce lundi, Didier Deschamps est revenu sur la période galère traversée par le milieu de terrain de la Juventus.

Jusqu'où s'arrêtera la descente aux enfers de Paul Pogba ? Victime d’une tentative d’extorsion en bande organisée ces derniers mois, le milieu de terrain de la Juventus a, aussi, connu de graves problèmes physiques, qui l'ont tenu éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Et au moment où le joueur est revenu sur le terrain, une nouvelle affaire a éclaté.

Le parquet a requis une sanction de quatre ans

Au début du mois de septembre, Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone. La contre-expertise demandée par le joueur a confirmé ce test. Ce samedi, le parquet national antidopage réclame une suspension de quatre ans. Elle pourrait passer à deux ans si le milieu de terrain prouve la non-intentionnalité. Lors d'un entretien accordé au Parisien ce lundi, Didier Deschamps s'est prononcé sur les galères de Paul Pogba. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas masqué sa tristesse.

« Je suis triste de ce qui arrive à Paul »