Le clan Pogba lâche une grande annonce

Paul Pogba ne voit pas le bout du tunnel. Régulièrement blessé ces derniers mois, le milieu de terrain de la Juventus est suspendu pour dopage à titre provisoire depuis le 11 septembre après un contrôle positif à la testostérone. Le champion du monde 2018 risque jusqu'à deux ans de suspension minimum. Mais du côté de son entourage, on préfère être optimiste.

Reverra-t-on Paul Pogba sur un terrain de football ? Le flou entoure l'avenir du joueur français, suspendu depuis le 11 septembre en raison d'un contrôle positif à la testostérone. Suspendu à titre provisoire par l’Agence italienne antidopage, Pogba risque jusqu'à quatre ans de suspension, si l'intentionnalité est reconnue.

La représentante de Pogba sort du silence

De son côté, la Juventus se retrouve dans l'embarras et n'exclut pas de casser le contrat de Paul Pogba. Mais du côté de Rafaela Pimenta, on affirme que le joueur de 30 ans est déterminé à retrouver le chemin des pelouses dans un avenir proche.

« Il se prépare »