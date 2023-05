Équipe de France : Deschamps prévoit un très gros coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une excellente rentrée, l’équipe de France se retrouvera au mois de juin. Un rassemblement pour lequel Didier Deschamps pourrait rappeler Paul Pogba. Le sélectionneur des Bleus suit avec attention l’évolution de la situation du milieu de la Juventus qui reprend du rythme petit à petit.

En juin prochain, Didier Deschamps retrouvera ses hommes pour affronter Gibraltar et la Grèce. Après avoir battu les Pays-Bas et l’Irlande, l’équipe de France tentera de confirmer ses bonnes performances afin de se rapprocher un peu plus d’une qualification pour l’Euro. Et Didier Deschamps pourrait bien rappeler un ancien.

Deschamps suit Pogba de près

D’après les informations du journal L’Équipe , Didier Deschamps suivrait avec attention le retour de Paul Pogba. Le milieu de la Juventus, blessé depuis le début de saison, a enchaîné plusieurs entrées intéressantes. Suffisant pour que Deschamps ait un œil affuté sur ses performances.

Il retrouve du rythme

Le staff de l’équipe de France pensait même à le rappeler en mars dernier mais Paul Pogba a rechuté. Depuis, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas été titularisé une fois mais il reprend du rythme petit à petit. Même si Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot donnent satisfaction, Didier Deschamps ne se privera pas de rappeler Paul Pogba, l’un de ses patrons.