Équipe de France : Deschamps fait halluciner le Real Madrid !

Pierrick Levallet

Ce jeudi, Didier Deschamps a livré sa liste pour les matchs contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Au poste d’arrière gauche, le sélectionneur de l’équipe de France s’est passé des services de Ferland Mendy pour faire confiance à Théo Hernandez et Lucas Digne. Cela aurait notamment surpris le Real Madrid.

L’équipe de France reprend du service en ce mois d’octobre. Les Bleus affronteront Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Didier Deschamps a donc livré sa liste ce jeudi, sans Kylian Mbappé et sans Antoine Griezmann. Un autre nom n’y figurait pas non plus : Ferland Mendy.

Le Real Madrid ne comprend pas la non-sélection de Mendy

D’après les informations d’AS, le latéral gauche du Real Madrid n’arrive pas à convaincre Didier Deschamps. Cela étonnerait d’ailleurs la direction madrilène au vu des prestations de Ferland Mendy sous les ordres de Carlo Ancelotti. L’international français fait partie des titulaires indiscutables au sein de la Casa Blanca. Le Real Madrid ne comprendrait donc pas que Didier Deschamps se passe de ses services.

Deschamps lui préfère d'autres profils

Le sélectionneur de l’équipe de France lui préfère Lucas Digne et Théo Hernandez. La dernière sélection de Ferland Mendy remonte au 9 juin contre le Canada. Le latéral gauche du Real Madrid n’avait ensuite disputé aucune minute pendant l’Euro 2024, et n’a pas été rappelé depuis.