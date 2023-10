Equipe de France : Deschamps encore snobé par un crack ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un bon début de saison sous le maillot du Bayern Munich, Mathys Tel est convoité par l'Allemagne. Le directeur sportif Rudi Völler a ouvert la porte à une naturalisation de l'attaquant, appelé pour la première fois en équipe de France espoirs. Mais les chances de le voir porter le maillot de la Nationalmannschaft seraient minces.

Mathys Tel va découvrir l'équipe de France, non pas avec les A, mais avec les espoirs de Thierry Henry. Le coach fonde de solides espoirs sur l'attaquant, auteur d'un bon début de saison au Bayern Munich. Mais il n'est pas le seul. L'Allemagne voudrait profiter de sa présence en Bundesliga pour le convaincre de changer de nationalité sportive. « Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décideront. Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur » a réagi le directeur sportif allemand Rudi Völler pour Bild TV . Après Amine Gouiri ou Yasser Larouci, l'équipe de France pourrait-elle perdre un nouvel espoir ?

Un changement de nationalité pour Tel ? « Très improbable »

Contactés, les proches de Tel n'ont pas souhaité réagir. Mais selon les informations dévoilées par L'Equipe, le voir porter le maillot allemand est « très improbable ». Le quotidien évoque l'attachement du joueur à la France, mais aussi à ses racines guadeloupéennes.

« Les sensations de représenter la France, il n'y a rien de mieux »