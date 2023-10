Un joueur poussé à recaler l'équipe de France, Henry se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un bon début de saison sous le maillot du Bayern Munich, Mathys Tel a été récompensé. Le joueur de 18 ans a été convoqué par Thierry Henry pour disputer les prochains matches de l'équipe de France espoirs. Mais son talent suscite aussi un intérêt en Allemagne. La Mannschaft lui a ouvert ses portes, mais Henry semble déterminé à le conserver.

A 18 ans, Mathys Tel est promis à un grand avenir, que ce soit au Bayern Munich ou en sélection. Pour l'heure, le joueur va faire sa première apparition avec l'équipe de France espoirs. Une première étape avant les A ? C'est possible, à moins que l'Allemagne parvienne à le chiper.

Deschamps interpelle cette recrue du PSG https://t.co/Hp5VwxpaNx pic.twitter.com/FNuc4vxDK8 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

L'Allemagne souhaite chiper Tel à la France

En effet, Rudi Völler espère naturaliser Tel et le rendre sélectionnable. « Bien sûr, c’est un grand attaquant. On pourrait certainement l’essayer. Mais en fin de compte, c’est le joueur lui-même et sa famille qui décident (d’une naturalisation ou non). Les racines sont très françaises. Nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup d’attaquants de haut niveau en Allemagne. Il faut en tirer le meilleur » a confié le directeur sportif de la Fédération allemande de football. Mais en conférence de presse, Thierry Henry semble vouloir compter sur Tel.

Thierry Henry s'enflamme pour Tel