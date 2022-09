Foot - Equipe de France

Deschamps en remet une couche sur la polémique Mbappé

Publié le 25 septembre 2022 à 17h45 par La rédaction

Après son bras de fer avec la Fédération Française de Football, Kylian Mbappé a finalement obtenu la révision de la convention sur les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Mais l’attaquant du PSG n’était pas tout seul et c’est l’ensemble de groupe qui avait cette volonté, comme l’a confirmé Didier Deschamps.

Kylian Mbappé n’est pas tout seul. S’il est la tête de gondole du bras de fer avec la FFF concernant les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, les autres joueurs du groupe de Didier Deschamps partagent cette volonté, comme le sélectionneur des Bleus l’a affirmé.

PSG : Les vérités de Giroud sur sa relation avec Mbappé https://t.co/cwPuE8Cp5p pic.twitter.com/DY5NMaLPs2 — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« La position des joueurs est commune »

« C’est Kylian avec les autres. Mais la position des joueurs est commune. Elle est avec Kylian », a-t-il déclaré, rapporte Téléfoot . Des paroles qui vont dans le sens de ce que confiait récemment Raphaël Varane en conférence de presse.

« C’est toute l’équipe qui voulait ça »