Équipe de France : Deschamps doit-il rappeler Benzema pour la Coupe du Monde ?

La rédaction

Touché au quadriceps, Karim Benzema a quitté le Qatar avant le début de la Coupe du Monde. Toutefois, le buteur de l'équipe de France aurait la possibilité de revenir parce que sa blessure serait moins grave que prévu. Alors que Karim Benzema serait sur le point de reprendre l'entrainement au Real Madrid, Didier Deschamps doit-il le rappeler ?

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema s'est malheureusement blessé à l'entrainement avant le début de la compétition. Forfait pour le Mondial, le buteur du Real Madrid a quitté le groupe France et a fait son retour dans la capitale espagnole.

Karim Benzema peut revenir au Qatar s'il est apte

Malgré le départ de Karim Benzema, Didier Deschamps a préféré ne pas faire appel à un nouveau joueur pour le remplacer. Ainsi, d'après le règlement de la FIFA, le sélectionneur des Bleus est en droit de rapatrier le buteur de 34 ans au Qatar s'il se remet de sa blessure avant la fin de la Coupe du Monde. Et il semblerait qu'il soit parti pour.

Karim Benzema va reprendre l'entrainement individuel jeudi