Équipe de France : Benzema de retour au Qatar ? Le verdict tombe

Touché au quadriceps de la cuisse gauche avant le début du Mondial, Karim Benzema serait sur le point de retrouver les pelouses. Un retour, qui pourrait donner des idées à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur a la possibilité de rappeler le buteur du Real Madrid pour disputer la fin de la compétition. Mais les chances de le revoir au Qatar sont infimes.

Gêné par des douleurs avant de s'envoler pour le Qatar, Karim Benzema s'était donner les moyens de figurer sur la pelouse face à l'Australie mardi dernier. Mais quelques heures avant cette rencontre, le Ballon d'Or 2022 était contraint de déclarer forfait, fauché par une blessure au quadriceps gauche. « De ma vie, je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien » avait écrit Benzema, de retour, depuis, en Espagne.

Équipe de France : Benzema forfait pour le Mondial, une bombe est lâchée sur son départ du Qatar https://t.co/cAAuZnRhWM pic.twitter.com/OaBQLAQrIZ — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Benzema sur le point de faire son retour ?

Benzema a poursuivi sa rééducation au sein de la capitale espagnole. Et selon les informations d' Onda Madrid, les dernières nouvelles seraient rassurantes. L'attaquant du Real Madrid pourrait faire son retour à l'entraînement ce jeudi. Il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs sur un possible retour au Qatar, dans le groupe de Didier Deschamps.

Deschamps a la possibilité de le rappeler

Comme le rappelle RMC Sport, Didier Deschamps n'a pas décidé de convoquer un 26ème joueur pour remplacer Karim Benzema. Par conséquent, l'attaquant reste officiellement inscrit sur la liste des Bleus auprès de la FIFA, ce qui offre la possibilité au sélectionneur de le rappeler.

La presse française douche les espoirs des supporters

Mais à en croire le média français, les chances de voir Benzema disputer ce Mondial sont minimes. En effet, si le joueur va bien reprendre l'entraînement ce jeudi, ce ne sera pas avec ses coéquipiers. Il devrait se rendre à Valdebebas pour poursuivre sa convalescence. Autrement dit, Benzema n'est pas apte à disputer une rencontre de Coupe du monde.