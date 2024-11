Equipe de France : Deschamps a tranché pour ce phénomène

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ultime rassemblement international de l'année devrait marquer les débuts de Lucas Chevalier en équipe de France. Sauf retournement de situation, Didier Deschamps devrait convoquer le jeune portier du LOSC pour les deux prochaines rencontres de Ligue des nations, face à Israël et l'Italie. Une convocation qui vient récompenser son excellent début de saison.

Le LOSC peut encore dire merci à Lucas Chevalier. Face à la Juventus en Ligue des champions ce mardi soir (1-1), le portier a sauvé son équipe de la défaite à plusieurs reprises. Après le Real Madrid et l’Atlético, le gardien de 23 ans réalise une nouvelle performance de taille. Et celle-ci tombe à pic puisqu’elle a lieu 48 heures avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps. De quoi marquer les esprits.

Chevaliser avait interpellé Deschamps

Après la rencontre de Ligue des champions, Lucas Chevalier avait évoqué ses ambitions avec les Bleus. « Je pense que si on veut atteindre l'équipe de France, c'est-à-dire peut-être la meilleure nation du monde, il faut jouer ce genre de compétition et être performant dans ce genre de compétition. Moi, ça ne m'intéresse pas de juste être là pour prendre mes buts et rentrer chez moi. Donc c'est sûr que ça me met un coup de projecteur. Et le fait d'enchaîner, c'est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement au sélectionneur. Moi, après, je me tiens prêt quoi qu'il arrive, je ne me fais pas de bile » a confié le portier.

Deschamps a fait son choix

Et selon les informations de RMC Sport, Chevalier va être récompensé. Il devrait faire partie de la liste dévoilée par Deschamps ce jeudi. Le média ne précise pas, par contre, le nom de sa victime. Qui de Brice Samba (RC Lens) ou d’Alphonse Areola (West Ham) laissera sa place ? Blessé, c’est l’ancien du PSG qui pourrait en faire les frais.