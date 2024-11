Équipe de France : Deschamps reçoit une candidature très attendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La nouvelle prestation de Lucas Chevalier en Ligue des champions ne va pas mettre fin aux débats sur sa présence en équipe de France. Alors que Didier Deschamps a jusqu’ici laissé de côté le portier du LOSC, ce dernier a posé sa candidature pour faire partie des trois gardiens retenus pour les prochains matches.

Après avoir fait tomber le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, le LOSC a tenu tête à la Juventus (1-1) ce mardi en Ligue des champions avec une fois encore une prestation décisive de Lucas Chevalier. A 23 ans, le portier lillois est auteur d’un excellent début de saison et dispose de nombreux partisans pour débarquer en équipe de France. Il n’a d’ailleurs pas manqué d’envoyer un message clair à Didier Deschamps en zone mixte après le nul contre la Juve.

Mbappé a fait une demande improbable à Deschamps https://t.co/YEnsXVW737 pic.twitter.com/GBahHZTNlq — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Le fait d'enchaîner, c'est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement au sélectionneur »

« Je pense que si on veut atteindre l'équipe de France, c'est-à-dire peut-être la meilleure nation du monde, il faut jouer ce genre de compétition et être performant dans ce genre de compétition. Moi, ça ne m'intéresse pas de juste être là pour prendre mes buts et rentrer chez moi. Donc c'est sûr que ça me met un coup de projecteur. Et le fait d'enchaîner, c'est sûr que ça va donner des satisfactions aux journalistes et potentiellement au sélectionneur », estime Lucas Chevalier, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je me tiens prêt »

« Moi, après, je me tiens prêt quoi qu'il arrive, je ne me fais pas de bile, poursuit le jeune portier du LOSC. J'ai 23 ans demain (ce mercredi), donc c'est sûr que je suis jeune, j'ai le temps. Si ça vient, c'est magnifique. Et quoi qu'il arrive, ça sera une fierté si c'est après-demain ou dans six mois. Je vais continuer à rester performant sur le terrain. »