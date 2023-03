Equipe de France : Dans quel état débarque Kylian Mbappé ?

La rédaction

Au cœur d’une saison qui tourne à la catastrophe, Kylian Mbappé retrouve l’équipe de France. Battu par Messi au Mondial, sorti de la Ligue des Champions en 8e de finale, la star du PSG vit un moment compliqué. État des lieux.

Quatre mois après la Coupe du Monde, Kylian Mbappé retrouve Clairefontaine et l'ambiance de l'équipe de France. Le joueur du Paris Saint Germain qui vit actuellement une saison difficile après l'élimination de son club de la Ligue des champions face au Bayern (0-3 scores cumulés), n'est pas au top de sa forme mentale.

Le coup de blues avant les Bleus ?

On l'a senti moins impliqué que d'habitude. Après le match face au Bayern, le français n'a réussi à inscrire qu'un seul but lors des deux dernières rencontres comptant pour la 27ème et 28ème journées de Ligue 1 face à Brest et à Rennes. La réception de cette dernière au Parc des Princes n'a pas été de bonne augure pour Mbappé qui est passé complètement à côté de son match à l'image du Paris Saint Germain qui a concédé une défaite (0-2).

La trêve pour souffler

La trêve arrive au bon moment pour lui. Face à l'énorme pression qu'il a sur ses épaules, Mbappé devrait souffler quelques jours avec l'équipe de France avant de retrouver le Paris Saint Germain pour la course au titre en championnat. C'est aussi l'occasion pour lui de retrouver sa confiance perdue et de se remettre sur le bon rail. On pourrait même dire que la trêve sera une arme à double tranchant pour Mbappé, en cas de bonnes performances avec l'équipe de France le joueur pourrait mettre fin à son passage à vide qui perdure depuis le fameux match retour face au Bayern Munich.

