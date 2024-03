Équipe de France : Choix crucial de Deschamps, il jubile

Benjamin Labrousse

Après 84 matchs consécutifs disputés avec l’équipe de France, Antoine Griezmann a dû quitter le rassemblement à Clairefontaine en raison d’une douleur à la cheville. Dans la foulée, Didier Deschamps décidait de remplacer son maestro par Mattéo Guendouzi. Arrivé ce mardi au camp d’entraînement, le milieu de terrain de la Lazio Rome s’est montré très heureux.

Un gros coup dur. Auteur d’une nouvelle saison remarquable sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne sera pas de la partie pour les prochaines rencontres de l’équipe de France face à l’Allemagne (23 mars) et face au Chili (26 mars). Arrivé à Clairefontaine ce lundi, le meneur de jeu français souffrait d’une douleur à la cheville, et a finalement dû déclarer forfait. Pour remplacer Griezmann, Didier Deschamps a quant à lui décidé de faire appel à Mattéo Guendouzi.

« C'était une super nouvelle et je suis très heureux d'être ici »

S’il retrouve des couleurs en Italie avec la Lazio Rome, l’ancien milieu de terrain de l’OM est de nouveau appelé en équipe de France. Arrivé ce mardi après-midi à Clairefontaine, Mattéo Guendouzi a fait part de toute sa joie au micro de la FFF. « J'étais en famille lundi et j'ai reçu un appel pour me dire qu'il fallait que je remplace 'Grizou' qui était blessé. C'était une super nouvelle et je suis très heureux d'être ici » , a ainsi expliqué l’international aux 9 sélections dans des propos relayés par RMC .

« J'espère que ce n'est pas une trop grosse blessure »