Équipe de France : «C’est rare qu’il soit content», un joueur balance sur Deschamps

En déplacement à Budapest ce jeudi soir pour y affronter Israël, dans le cadre de la Ligue des Nations, l’équipe de France s'est imposée sans réellement convaincre (1-4). Didier Deschamps n’était d’ailleurs pas très satisfait de la prestation de ses joueurs à la mi-temps, ce qu’a confirmé Aurélien Tchouameni à l’issue de la rencontre.

Ce jeudi soir, l’équipe de France disputait son premier match depuis l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann. Opposés à Israël, une rencontre qui se jouait à Budapest, les Bleus se sont largement imposés (1-4), mais n’ont pas vraiment impressionné. Un succès qui leur permet de conserver leur deuxième place et de revenir à un point de l’Italie dans le groupe 2 de la Ligue des Nations.

Griezmann : Son lien historique avec Deschamps... et Ribéry ! https://t.co/Lzcm1MaSwS pic.twitter.com/haGB8rRP7p — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«J’ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard»

L’équipe de France a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire d’Eduardo Camavinga (7e), qui profitait d’une grosse erreur du gardien israélien Omri Glazer. Omri Gandelman a égalisé pour Israël (24e), avant que Christopher Nkunku ne redonne l’avantage aux Bleus (28e). Il a ensuite fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir les hommes de Didier Deschamps accroître l’écart au score, grâce à Mattéo Guendouzi (87e) et Bradley Barcola (89e). « J’ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard avec tous les frères », a confié Aurélien Tchouameni au micro de TF1, lui qui portait le brassard de capitaine en l’absence de Kylian Mbappé.

«Le coach c’est rare qu’il soit content à la mi-temps»

Mais Didier Deschamps n’était pas très satisfait de la prestation de son équipe à la mi-temps. « Le plus important c’est ce qu’on a montré du début jusqu’à la fin. On a réussi à se montrer efficace. On a fait les efforts tous ensemble. Le coach c’est rare qu’il soit content à la mi-temps. Il va falloir se reposer, il y a un autre match qui arrive qu’il va falloir gagner. On est resté solidaire, on a réussi à monter le curseur offensivement et défensivement », a ajouté Aurélien Tchouameni, dans des propos relayés par Foot Mercato.