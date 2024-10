Mbappé snobe l’équipe de France et lui fait vivre un «rêve»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En l’absence de Kylian Mbappé, qui a préféré rester à Madrid, et alors qu’Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, c’est Aurélien Tchouameni qui portera le brassard de capitaine de l’équipe de France jeudi face à Israël. Une fierté et une chose dont il a rêvé depuis tout petit, comme l’a confié le milieu de terrain âgé de 24 ans.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match de Ligue des Nations face à Israël, Aurélien Tchouameni a exprimé sa « fierté » d’avoir été désigné capitaine, en l’absence de Kylian Mbappé. Chose qu’il a de nouveau faite auprès des médias de l’équipe de France.

Mbappé mis sous pression par le Real Madrid ? Il lâche ses vérités https://t.co/Q9zj4MsZgI pic.twitter.com/SrBWvJmrqE — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« C’est quelque chose dont j’ai rêvé quand j’étais plus jeune »

« Beaucoup de fierté, comme je l’ai dit. C’est un sentiment indescriptible. C’est quelque chose dont j’ai rêvé quand j’étais plus jeune. On a toujours rêvé d’être capitaine, que ce soit dans les équipes de jeunes dans lesquelles on a joué ou même à très haut niveau. Donc aujourd’hui, voilà, c’est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à goûter », a déclaré Aurélien Tchouameni.

« C’est en quelque sorte une concrétisation »

Une fierté également pour la mère du milieu du Real Madrid, comme elle l’a confié à RMC Sport. « Oui évidemment, c’est beaucoup de fierté pour moi, pour la famille, pour les amis. C’est en quelque sorte une concrétisation de pas mal de boulot. Donc voilà, il faut tout simplement profiter du moment, même si on sait que ça restera temporaire », a ajouté Aurélien Tchouameni, qui a déjà eu l’occasion d’être capitaine auparavant : « En sélection de jeunes, j’ai déjà été capitaine, à Monaco aussi. Et quand j’étais tout petit, à huit, neuf, dix ans, j’ai été aussi capitaine des fois. Donc ça va, ça va pas être la première fois. Quel type de capitaine j’étais ? Très calme, comme je l’ai dit, force tranquille. Il y a énormément de leaders malgré tout ce qu’il se dit. Il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole. Comme je l’ai dit, différents types de leader, que ce soit par la voix, que ce soit par l’exemple, des leaders techniques. On se complète bien avec l’équipe, donc tout va bien se passer ! »