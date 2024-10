Mbappé : L’annonce officielle de Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de l’absence de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a décidé de confier le brassard de capitaine à Aurélien Tchouameni. Un choix que le sélectionneur de l’équipe de France a confirmé ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Israël, et dont il a expliqué les raisons.

Absent du rassemblement des Bleus pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé va laisser le capitanat à son coéquipier au Real Madrid, Aurélien Tchouameni. Ce dernier portera le brassard de capitaine jeudi, lors de la rencontre de Ligue des Nations opposant l’équipe de France à Israël.

Successeur de Mbappé, sa mère explose de joie https://t.co/ZHLhPltmW7 pic.twitter.com/yrXP1ECxkY — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« On a eu une discussion avec le coach et il m'a fait part de cette décision »

« C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach et il m'a fait part de cette décision. Je suis heureux, content forcément », a réagi le milieu de terrain âgé de 24 ans ce mercredi en conférence de presse. Après Aurélien Tchouameni, Didier Deschamps a lui aussi répondu aux questions des journalistes et a expliqué son choix de confier le capitanat au joueur du Real Madrid.

« Je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité »

« J'ai choisi Aurélien parce que je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité, de par son expérience, même s’il est encore jeune, mais il a participé à la dernière Coupe du monde, au dernier championnat d’Europe, et de par ce qu'il est. Ça ne doit pas modifier évidemment le joueur qu'il est, mais c'est une étape de plus pour lui. Il n'est pas seul, il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir un leadership, Mike, Ibou, Jules... », a expliqué Didier Deschamps. En ce qui concerne le match face à la Belgique lundi, ou un statut de vice-capitaine à l’avenir pour Aurélien Tchouameni, le sélectionneur de l’équipe de France a ajouté : « Il sera capitaine demain. Lundi, on verra et pour après aussi. »