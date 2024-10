Riolo dézingue Deschamps sur un titi du PSG !

Axel Cornic

Avec la trêve d’octobre, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs pour affronter Israël ainsi que la Belgique et si les absences de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont beaucoup fait parler, il n’y a pas eu de grandes surprises. C’est notamment au poste de gardien de but, où la hiérarchie semble être figée.

Les choix de Didier Deschamps sont de moins en moins compris. En place depuis 2012, le sélectionneur de l’équipe de France a vu sa position se fragiliser au fil des dernières années et certains réclament même un changement, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2026.

PSG - Real Madrid : Mbappé a répondu à ses détracteurs après son transfert https://t.co/zw1gzLgm0Q pic.twitter.com/fLlq04aiI2 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Les performances n'ont plus d'incidence sur ta présence en équipe de France »

La dernière liste livrée pour les rencontres face à Israël et à la Belgique ne fait pas exception, puisque Daniel Riolo n’a pas manqué de s’interroger sur la présence d’Alphonse Areola, ancien du PSG désormais à West Ham. « Je trouve ça sidérant que les performances n'aient plus d'incidence sur ta présence en équipe de France. Par exemple, au poste de gardien, ils sont trois, mais quoiqu'il se passe, à part blessures, tremblement de terre ou tornade du siècle, Areola est là » a déclaré le sniper de l’After Foot.

« Areola est là peu importe qu'il fasse des bons matches »

« On va dire que Maignan, c'est normal. Samba a intégré le groupe, mais il a connu des baisses de forme et on ne peut pas dire que sa présence soit écrite à tout jamais. On peut quand même se poser la question » a poursuivi Daniel Riolo au micro de RMC Sport, évoquant notamment les très belles prestations d’un certain Lucas Chevalier avec le LOSC. « Et l'autre, c'est Areola. Alors lui, il est là peu importe qu'il fasse des bons matches. Je pense que 90% des gens ne le voient pas jouer. On ne s'intéresse plus à lui, mais il est là. Et Lucas Chevalier, il peut soulever des montagnes, il ne sera pas là »