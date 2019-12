Foot - Equipe de France

Équipe de France : Ces joueurs assurés d’aller à l’Euro…

Publié le 26 décembre 2019 à 7h30 par A.M.

Qualifiée pour l'Euro 2020 après des qualifications rondement menées, l'équipe de France tentera d'enchaîner un nouveau titre après son sacre mondial. Et certains joueurs sont assurés de faire partie du voyage.

Malgré deux matches difficiles contre la Turquie, l'équipe de France s'est qualifiée sans trembler pour l'Euro 2020. Mais les Bleus n'ont pas été gâtés par le tirage au sort puisqu'ils seront dans le même groupe que l'Allemagne et le Portugal, Champion d'Europe en titre. Mais les Tricolores auront à coeur d'assumer leur statut de Champion du monde. Et si bien évidemment beaucoup de choses peuvent se produire, certains joueurs semblent d'ores et déjà avoir une place assurée au sein de la liste de Didier Deschamps.

Quelques interrogations, et beaucoup de certitudes

Dans les buts, Hugo Lloris, s'il est remis de sa blessure au coude, et Steve Mandanda, de retour à son meilleur niveau avec l'OM, seront au rendez-vous. Alphonse Areola les accompagnera probablement, mais son statut de numéro 2 au Real Madrid pourrait poser problème. En défense, Raphaël Varane et Clément Lenglet seront de la partie. Presnel Kimpempe part avec une longueur d'avance sur Samuel Umtiti régulièrement blessé. Sur les côtés, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard seront là. Au milieu de terrain, Blaise Matuidi, Paul Pogba et N'Golo Kanté sont les hommes forts de Didier Deschamps, tout comme Corentin Tolisso. Devant, les places seront chères puisque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront les grands animateurs