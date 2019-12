Foot - Equipe de France

Équipe de France : Mbappé, Benzema… Une attaque de feu pour les JO ?

Publié le 25 décembre 2019 à 7h00 par A.M.

En plus de l'Euro, l'équipe de France aura une autre échéance importante l'été prochain avec les Jeux Olympiques. Et pour cette compétition, les Bleus pourraient s'appuyer sur une attaque de feu.

Championne olympique en 1984, l'équipe de France n'a plus participé aux JO depuis 1996 à Atlanta. Par conséquent, la qualification pour le tournoi olympique de Tokyo, l'été prochain, n'a rien d'anodin. La compétition sera prise au sérieux par les Bleus qui comptent bien ramener la médaille d'or. Pour cela, Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, pourra compter s'appuyer sur les joueurs de moins de 23 ans, mais aura également l'occasion de sélectionneur trois joueurs de plus de 23 ans.

Une attaque Benzema-Mbappé aux JO ?