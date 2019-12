Foot - Équipe de France

Équipe de France : Une énorme surprise préparée par Deschamps pour l'Euro 2020 ?

Publié le 24 décembre 2019 à 6h30 par B.C.

L'Euro 2020 ouvrira ses portes le 12 juin prochain, et l'équipe de France tentera de réaliser le doublé après avoir remporter le Mondial deux ans plus tôt. Mais quels joueurs seront de la partie ? Didier Deschamps va-t-il nous réserver une surprise ? Analyse.

L'été prochain, l'équipe de France aura fort à faire à l'Euro 2020. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont hérité du pire groupe possible avec l'Allemagne, le Portugal et un dernier adversaire qui reste à déterminer. Champions du monde en titre, les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur et sont dans l'obligation de passer la phase de groupes, mais avec quels joueurs ? Si la présence de certains ne fait aucun doute (Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane), d'autres pourraient bien convaincre Didier Deschamps d'ici la liste définitive des 23.

Quelle sera la surprise de l'été 2020 ?

Révélation de ce début de saison au Stade Rennais, Eduardo Camavinga pourrait continuer de faire parler de lui en convainquant Didier Deschamps de miser sur lui à l'Euro. En attaque, alors qu'Anthony Martial, Kinglsey Coman ou encore Thomas Lemar peinent à convaincre dans leur club en raison de blessures ou mauvaises prestations, Dimitri Payet pourrait en profiter pour tirer son épingle du jeu. Au même titre que Jonathan Ikoné, auteur d'un but lors de sa première sélection face à l'Albanie le 7 septembre dernier, mais qui n'a pas été appelé lors du dernier rassemblement. En défense, les places semblent déjà prises. Pourtant, Theo Hernandez réalise par exemple un bon début de saison du côté du Milan AC, le sélectionneur tricolore pourrait donc être tenté de l'appeler si le frère de Lucas continue sur sa lancée.