Équipe de France : Calvaire au Qatar, il voit enfin le bout du tunnel

Sa Coupe du monde n'avait duré que neuf minutes. Sur le premier but australien lors du premier match du Mondial 2022, Lucas Hernandez se fait dribbler et sur au mauvais appui s'écroule. Remplacé par son frère le verdict est sans appel : rupture du ligament croisé du genou droit et Coupe du monde terminée. Quatre mois plus tard, le natif de Marseille a pu refouler les terrains.

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine avec notamment un alléchant Manchester City - Bayern Munich, mardi soir. Le nouveau coach munichois Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Éric-Maxim Choupo Moting puisque l'attaquant camerounais est blessé au genou. Il ne pourra pas non plus compter sur Lucas Hernandez mais la bonne nouvelle c'est que le latéral français continue sa rééducation.

Hernandez abonné aux blessures

Ce n'est pas la première blessure au genou que subit Lucas Hernandez. Le latéral français avait déjà été souffrant du genou avec une blessure au ligament interne de son genou au moment de son transfert entre l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich, en 2019. Cela lui avait valu une absence des terrains pendant presque 180 jours. Mais cette blessure contractée en novembre 2022 oblige souvent les joueurs à mettre au moins 6 mois avant de retrouver la compétition. Une absence jusqu'à fin juin est donc inéluctable.

Le bout du tunnel pour Hernandez

S'il reste encore deux mois à Lucas Hernandez avant de pouvoir reprendre la compétition, sa saison est tout de même déjà finie. Mais après les grandes difficultés des premiers jours avec l'opération et la rééducation, le latéral gauche des Bleus peut enfin refouler une pelouse et participer tout doucement aux entraînements. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps et Thomas Tuchel en vue de préparer la saison prochaine. L'objectif pour le frère de Théo sera sûrement de fouler la pelouse du Stade de France le 7 septembre prochain au moment d'affronter l'Irlande lors des qualifications pour l'Euro 2024.