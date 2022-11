Équipe de France : Ces incroyables révélations sur le mercato de Griezmann

Hugo Chirossel

Si tout le monde se lève pour saluer le début de Coupe du monde d’Antoine Griezmann, ce dernier revient de loin. Les mois qui ont précédé le Mondial au Qatar n’ont pas été faciles pour le joueur de l’Atlético de Madrid. Au cœur d’un imbroglio entre le FC Barcelone et les Colchoneros, son temps de jeu était limité par Diego Simeone, ce qui l’a fortement affecté.

« Ils ont tous un moment, une période qui est plus ou moins difficile, liée à la situation sportive de leur équipe. Antoine, c’était une situation contractuelle . » Dans un entretien accordé à Brut , avant le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps s’était exprimé sur la situation de certains de ses joueurs, et notamment Antoine Griezmann. « Dans ces périodes, il ne faut pas dire : "Ah, lui, il n'est plus en équipe de France". Par moment, ça peut être une bouffée d'oxygène quand ils sont moins bien en club de venir en équipe de France parce que c'est un autre cadre, avec d'autres joueurs, un fonctionnement différent », avait ajouté le sélectionneur de l’équipe de France.

Un temps de jeu limité

C’est un peu ce qu’il s’est passé pour Antoine Griezmann. Intéressant lorsqu’il était utilisé, le joueur de l’Atlético de Madrid a vu son temps de jeu être limité par Diego Simeone en début de saison. En effet, il s’est retrouvé à ne jouer que 30 minutes par rencontre, en raison d’un imbroglio entre son club et le FC Barcelone. Les Colchoneros ne voulaient pas payer les 40M€ de son option d’achat, et ont donc réduit son temps de jeu pour qu’elle ne devienne pas obligatoire. Finalement, les deux clubs ont trouvé un accord et Antoine Griezmann a été définitivement transféré à l’Atlético de Madrid, pouvant ainsi de nouveau démarrer les rencontres.

« Il appréhendait son sort et il n’arrivait pas à se libérer »