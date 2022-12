Équipe de France : Avant l’Argentine, Giroud lâche un énorme message à Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la deuxième fois d’affilée, l’équipe de France atteint le stade de la finale de Coupe du monde et s’apprête donc à défendre son titre contre l’Argentine. Un adversaire qui avait réussi aux Bleus il y a quatre ans et demi comme le rappelle Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore compte d’ailleurs mener la vie dure à Lionel Messi.

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde, l’équipe de France s’apprête à retrouver l’Argentine de Lionel Messi. Un adversaire bien connu des Bleus qui avaient pris le meilleur sur l’ Albiceleste lors de l’édition 2018 en Russie (4-3). Interrogé sur l’Argentine, Olivier Giroud se montre déterminé dans la quête d’une troisième étoile, et ce malgré la forme étincelante de Lionel Messi au Qatar.

« Nous n'allons pas le laisser profiter de la meilleure soirée qu'il puisse passer »

« Messi est un joueur incroyable. Mais nous n'allons pas le laisser profiter de la meilleure soirée qu'il puisse passer. Nous voulons gagner ce match et la Coupe du monde, et nous ferons tout pour l'arrêter. Il n'y a pas que Messi dans cette équipe. Il y a aussi de grands joueurs qui travaillent pour l'équipe. C'est pour cela qu'ils sont si forts », confie Olivier Giroud dans des propos accordés à The Athletic .

Giroud n’a pas oublié le duel Kanté/Messi