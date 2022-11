Equipe de France : Au Qatar, Griezmann à deux doigts de rentrer dans l’histoire

Axel Cornic

Très en vue ce samedi, Antoine Griezmann a été fondamental dans la victoire de l’équipe de France sur le Danemark. Passeur décisif sur le deuxième but de Kylian Mbappé, la star de l’Atlético de Madrid en totalise désormais 25 et est arrivé à la hauteur d’un certain Zinedine Zidane, avec Thierry Henry qui est seul devant lui (27 passes décisives).

Deuxième match et deuxième victoire pour l’équipe de France, synonyme de huitième de finale de Coupe du monde ! Alors qu’ils restaient sur deux défaites face au Danemark, les hommes de Didier Deschamps ont sur répondre présent au Qatar, grâce notamment à un grand Antoine Griezmann.

Griezmann égale Zizou, reste Henry

Très actif, il a été décisif sur le but de la victoire, puisque c’est lui qui a délivré le centre pour le second but de Kylian Mbappé. Une action qui délivre l’équipe de France, mais qui lui permet également de rentrer un peu plus dans l’histoire de sa sélection. Avec 25 passes décisives il égale en effet Zinedine Zidane et est désormais à deux longueurs de Thierry Henry, actuel recordman.

Griezmann refuse de prendre toute la lumière

« Je suis très fier de ça » a expliqué Griezmann après la rencontre, au micro de TF1 . « Mais j'insiste sur le travail de l'équipe, mon travail offensivement ou défensivement. Il y a les stats, on ne regarde que ça. Mais tout le monde a fait un effort exceptionnel ce soir, c'était très important de gagner et de se qualifier. Vive la France et vive la République ».

« On savait que ça allait être un match compliqué »