Équipe de France : Après le fiasco du Brésil, Mbappé interpelle Marquinhos

Les quarts de finale de la Coupe du Monde ont été riches en surprises, avec les éliminations conjuguées du Brésil et du Portugal. Alors que Marquinhos a manqué le dernier tir au but de la Seleção face à la Croatie, Kylian Mbappé a fait passer un énorme message en interne.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, le Brésil et le Portugal ont hérité de deux équipes largement à leur portée. En effet, la Seleção a dû se frotter à la Croatie, tandis que la Seleção das Quinas était opposé au Maroc. Et à la surprise générale, le Brésil et le Portugal sont tombés face à leur adversaires, quittant le Qatar aux portes du dernier carré.

Mbappé évoque la détresse de Marquinhos

Si le Portugal s'est incliné face au Maroc dans le temps réglementaire (1-0), le Brésil a été battu par la Croatie à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-2). Et malheureusement pour Marquinhos, le défenseur du PSG, c'est lui qui a scellé la fin de l'aventure brésilienne au Qatar, heurtant le poteau sur sa tentative.

«Il ne mérite pas ça»