Equipe de France : Après la Tunisie, le vestiaire de Deschamps tire la sonnette d'alarme

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition, l'équipe de France s'est inclinée face à la Tunisie (1-0). Une défaite sans trop grande importance pour les Bleus, qui conservent leur première place au classement. Mais après la rencontre, Ibrahima Konaté a interpellé ses coéquipiers, décevants, et espère une réaction ce dimanche.

Coup d'arrêt pour l'équipe de France. Les Bleus , remaniés, se sont inclinés face à la Tunisie (1-0). Certains joueurs de Didier Deschamps ne se sont pas montrés rassurants durant cette rencontre et ont perdu des points ce mercredi. L'une des rares satisfactions de cette rencontre, Ibrahima Konaté, a fait part de sa déception.

« On aurait du faire mieux collectivement et individuellement »

Le défenseur de Liverpool a reconnu que l'équipe de France n'était pas au niveau. « On aurait du faire mieux collectivement et individuellement sur ce match. Ça fait partie du football va falloir se concentrer sur le huitièmes, c’est le plus important. On a été fébrile, on ne va pas se voiler la face » a-t-il déclaré au micro de TF1.

« On doit tous se remettre en question »