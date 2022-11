Coupe du monde 2022 : Les notes de la France contre la Tunisie

Thibault Morlain

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France se présentait face à la Tunisie avec une équipe largement remaniée. Des changements qui n’ont toutefois pas fonctionné puisque cette rencontre s’est soldée par une défaite (1-0) pour les hommes de Didier Deschamps.

Steve Mandanda (4,5) : Mis à contribution en première période, Mandanda a réalisé les parades nécessaires. En revanche, il a été surpris par la frappe de Khazri, auteur du but de la Tunisie.



Axel Disasi (5) : Positionné en tant qu’arrière droit contre la Tunisie, Disasi a été très appliqué dans son positionnement défensif, tentant à quelques reprises ensuite d’apporter des solutions offensives dans son couloir.



Raphaël Varane (4) : Après le Danemark, Varane a enchainé face à la Tunisie, mais le capitaine du jour des Bleus a été loin d’être rassurant dans la défense centrale. Très timide dans ses interventions, le Mancunien s’est aussi distingué par certaines erreurs de relance. Remplacé par William Saliba (63ème).



Ibrahima Konaté (6) : Le joueur de Liverpool a été très impressionnant. Impeccable dans les duels, Konaté a également énormément aidé Camavinga dans son couloir.



Eduardo Camavinga (4) : Surprise de Deschamps au poste de latéral gauche, le Madrilène a connu une entame de match très compliqué étant très souvent pris à défaut par son adversaire direct. Camavinga a toutefois su se reprendre au fil des minutes et ça allait mieux par la suite pour lui.



Aurélien Tchouaméni (6) : Encore une fois, il a été le patron du milieu de terrain. Tchouaméni a été le régulateur de l’entrejeu, c’est par lui que tout est passé offensivement, tout en étant une sentinelle précieuse pour stopper les attaques adverses.



Jordan Veretout (3) : Titulaire, le joueur de l’OM n’a clairement pas marqué cette rencontre. Inoffensif et souvent dépassé défensivement, Veretout est passé à côté de son match. Remplacé par Adrien Rabiot (63ème)



Youssouf Fofana (4) : Intéressant avec ses facultés de percussion et dans le pressing, Fofana a toutefois entaché sa copie avec une grosse erreur à l’origine du but de la Tunisie. Après avoir perdu la balle, le Monégasque s’est totalement arrêté de jouer, laissant à Khazri la possibilité de tromper Mandanda. Remplacé par Antoine Griezmann (74ème).

Matteo Guendouzi (3,5) : Positionné dans un rôle offensif, Guendouzi a eu énormément de mal trouver sa place sur le terrain. En difficulté, le joueur de l’OM n’a pas apporté grand chose alors qu’il avait une chance se montrer. Remplacé par Ousmane Dembélé (79ème).



Kingsley Coman (4) : S’il a tenté de faire des différences avec quelques fulgurances, le joueur du Bayern Munich a été très discret, n’étant pas vraiment aidé par le manque d’options offensives. Remplacé par Kylian Mbappé (63ème).



Randal Kolo Muani (4) : Trop esseulé devant, Kolo Muani a vécu un match compliqué. Manquant de solutions, il a trop souvent dû faire le travail tout seul pour ressortir les ballons et aller de l’avant.