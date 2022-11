Equipe de France : Griezmann, Mbappé... La décision fracassante de Deschamps

Arthur Montagne

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et quasiment assurée de la première place du groupe D, l'équipe de France aborde sereinement son dernier match contre la Tunisie. Et surtout, cela permet à Didier Deschamps d'effectuer un turn-over encore plus large que prévu puisque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient débuter sur le banc.

Comme en 1998, 2014 ou encore 2018, l'équipe de France est assurée de sa qualification pour les huitième de finale de la Coupe du monde avant de disputer son troisième match de groupe. Cela offre donc le luxe à Didier Deschamps de pouvoir faire tourner son effectif et de laisser certains cadres au repos, et non des moindres.

Griezmann et Mbappé au repos

En effet, alors qu'une rotation importante était déjà prévue, L'EQUIPE révèle qu'elle sera même beaucoup plus large. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dont les titularisations étaient attendues seront finalement remplaçants au coup d'envoi ce mercredi à 16h. Et si l'attaquant du PSG devrait entrer en cours de match, le joueur de l'Atlético de Madrid devrait en revanche rester bien au chaud sur le banc.

Deschamps ne veut pas galvauder le match