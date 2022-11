Equipe de France : Après Kimpembe, un nouveau forfait officialisé

Thibault Morlain

Pas assez remis de ses pépins physiques, Presnel Kimpembe, pourtant appelé par Didier Deschamps, a décidé de renoncer à sa participation à la Coupe du monde. Et voilà que cela ne sera pas le seul forfait pour l’équipe de France avant de s’envoler pour le Qatar. En effet, Christopher Nkunku doit lui aussi renoncer.

Depuis ce lundi, les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps sont réunis à Clairefontaine. L’équipe de France se prépare ainsi pour disputer la Coupe du monde et on guette notamment l’état physique de Karim Benzema, craignant un possible forfait. Mais c’est un autre joueur des Bleus qui vient de renoncer.

Un choc Nkunku-Camavinga

Ce mardi, l’équipe de France s’est entraînée. Une séance que Christopher Nkunku n’a pas terminée. En effet, lors d’un choc avec Eduardo Camavinga, le joueur du RB Leipzig a dû quitter le terrain en boitant. Et après avoir passé des examens, la mauvaise nouvelle est tombée pour Nkunku.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

Nkunku forfait