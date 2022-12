Équipe de France : Après ce coup de gueule de Varane, Griezmann lâche une annonce surprise

Amadou Diawara

A la mi-temps de France-Pologne, Raphaël Varane y est allé de son coup de gueule dans le vestiaire des Bleus pour remobiliser ses coéquipiers. Alors que son équipe réalisait un grand match face à l'Angleterre ce samedi soir, le vice-capitaine tricolore a également lâché quelques mots à la pause. Alors que Raphaël Varane a été imité par Hugo Lloris et Olivier Giroud, Antoine Griezmann aurait également adressé un message à ses partenaires.

Malgré l'ouverture du score de la France peu avant la mi-temps du duel face à la Pologne, Raphaël Varane a décidé de pousser un coup de gueule dans le vestiaire, et ce, parce qu'il estimait que son équipe n'était pas dans son match.

Varane a poussé un coup de gueule à la mi-temps de France-Pologne

« On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose » , a pesté Raphaël Varane, le vice-capitane des Bleus . Et son message a eu l'effet escompté, puisque les hommes de Didier Deschamps l'ont finalement emporté 3-1, validant ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Varane, Lloris, Giroud et... Griezmann ont pris la parole contre l'Angleterre