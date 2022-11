Équipe de France : Karim Benzema a tranché pour son retour au Qatar

La rédaction

Touché au quadriceps de la cuisse gauche avant le début du Mondial, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Mais selon la presse espagnole, sa blessure ne serait pas aussi grave que prévu et son retour serait attendu dans les prochains jours. Malgré cette bonne nouvelle, il ne serait aucunement question d'un retour au Qatar.

Le Mondial 2022 aurait pu être celle de la consécration pour Karim Benzema, quelques semaines après son sacre au Ballon d'Or. Mais le joueur du Real Madrid a été coupé dans son élan. Quelques heures avant le début de la Coupe du monde, le joueur s'est blessé au quadriceps de la cuisse gauche et a, depuis, quitté le Qatar. Mais ce lundi, la presse espagnole a donné des nouvelles rassurantes de Benzema.

La presse espagnole annonce son retour

A en croire les informations d' Onda Madrid , la blessure de Karim Benzema serait moins grave que prévu. Selon cette source, l'international français pourrait reprendre l'entraînement ce jeudi. Immédiatement, les rumeurs sur un retour au Qatar sont apparues, étant donné que le buteur n'a pas été remplacé par Didier Deschamps et figure toujours sur les listes de la FIFA. Mais en France, on a tenu à démentir ces informations.

« Benzema n‘a pas l’intention de retrouver l’équipe de France »

S'il est vrai que Benzema va mieux, il n'aurait jamais envisagé un retour en équipe de France. « Le retour de Benzema ? On me l’a démenti au Real Madrid. Au Real, on ne l’attend pas à l’entraînement. Son retour est prévu d’une semaine à dix jours. Sa blessure au quadriceps est moins grave que prévu. Sa durée indisponibilité serait un peu plus court. En tout cas, Benzema n‘aurait pas l’intention de retrouver l’équipe de France pour la Coupe du monde » a confié Antoine Simmoneau, journaliste pour L'Equipe, sur le plateau de L'Equipe du Soir.

