«En soutif devant lui», scandale en équipe de France !

Aujourd’hui entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor est l’un des grands noms du football féminin en France. Ancienne joueuse de l’OL, elle a également porté le maillot de l’équipe de France à 156 reprises. Mais voilà que chez les Bleues, Bompastor n’a pas connu que des moments faciles. Ça a notamment été le cas sous les ordres de Bruno Bini.

A 55 ans, Laurent Bonadei est actuellement l’entraineur de l’équipe de France féminine. Un poste occupé auparavant par Hervé Renard ou encore Corine Diacre. Bruno Bini aura lui dirigé les Bleues de 2007 à 2013. Et c’est sous les ordres de ce dernier que Sonia Bompastor, ancienne internationale française, a vécu un moment scandaleux à ses yeux.

« Je vois Gaëtane Thiney en soutif devant lui »

Dans un entretien accordé au Parisien, Sonia Bompastor a réglé certains de ses comptes avec Bruno Bini. Celle qui entraîne actuellement l’équipe féminine de Chelsea a alors raconté : « Je n’ai pas été tendre avec Bruno Bini ? Franchement, quand tu vis de ces trucs… Quand je décris la scène où je sors de ma chambre, je vois Bruno dans le couloir, je vois qu’il parle à quelqu’un et je me rapproche de la porte et je vois Gaëtane Thiney en soutif devant lui. Je me dis que c’est vraiment lunaire. Aujourd’hui, je fais ça à Chelsea ou n’importe quel entraîneur de haut niveau fait ça dans son club, imaginez les gros titres ! ».

« Noël Le Graët n’en avait rien à foutre, mais complet »

« Quand je raconte ça, c’est ma frustration de me dire que, si à cette époque, on avait eu un entraîneur un peu plus tacticien, un peu plus connaisseur en termes de football et de haut niveau, on gagnait un titre. Les dirigeants de la fédération avaient quand même pas mal de retours de notre part de ce qui se passait au quotidien et, finalement, ça ne les choquait même pas en fait. Noël Le Graët n’en avait rien à foutre, mais complet. Il n’en tenait même pas compte », a poursuivi Sonia Bompastor, remontée également contre Noël Le Graët.