Du jamais vu avec Kylian Mbappé : L'annonce choc qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Carton plein pour l'équipe de France lors de ses deux premiers matchs éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a vécu bien des compétitions en sélection dont le sacre en Russie il y a sept ans. Mais à ses yeux, le groupe actuel est le meilleur qu'il a côtoyé.

Kylian Mbappé a eu la chance de connaître des équipes de France de haute qualité. Il a remporté la plus belle des coupes : le Mondial en Russie avec les Paul Pogba, Hugo Lloris, Blaise Matuidi en 2018 . En 2021 pour l'Euro, Mbappé a pu évoluer aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann. Au Mondial 2022, avec Olivier Giroud et une équipe solide autour de lui, il se hissait jusqu'en finale de la Coupe du monde au Qatar.

L'équipe de France 2025 pour Mbappé : «la plus talentueuse» Cependant, à l'approche de son troisième Mondial, le capitaine de l'équipe de France assure ne jamais été dans un groupe aussi talentueux que l'actuel en sélection. « La plus talentueuse, oui. La plus forte, pas encore. Celle qui a le plus de potentiel, oui. Il est infini. À tous les postes, ça joue titulaire dans les meilleurs clubs du monde. Il n'y a plus qu'à ».