Deschamps reçoit la candidature d'un buteur bien connu au PSG

Formé au PSG, Odsonne Edouard est devenu un solide attaquant de Premier League comme en témoignent ses prestations avec Crystal Palace. Auteur de 7 buts depuis le début de saison, il continue sa progression au point de ne pas cacher ses ambitions internationales. Âgé de 25 ans, le natif de Kourou vise l'équipe de France bien qu'il ait conscience de la tâche qui l'attend.

A quelques mois de l'Euro 2024, la liste de Didier Deschamps semble quasiment actée. A quelques rares exceptions. Notamment au poste d'avant-centre. Bien qu'Olivier Giroud, grâce à son vécu en équipe de France et son expérience, sera une nouvelle fois sélectionné, derrière lui, c'est moins clair. Marcus Thuram, qui réalise une excellente première partie de saison à l'Inter Milan est bien parti pour aller en Allemagne, mais Randal Kolo Muani devra rapidement redresser la barre avec le PSG. De son côté, Odsonne Edouard, auteur de 7 buts en Premier League cette saison avec Crystal Palace, ne cache pas ses ambitions en Bleus.

Odsonne Edouard vise l'équipe de France

« C’est clair, il y a beaucoup de monde. Après c’est comme partout, il y a une forte concurrence dans le monde du football. C’est un objectif qui reste dans un coin de ma tête. C’est en faisant de grandes performances que l’Equipe de France va suivre derrière, mais c’est un très grand objectif pour moi », confie le buteur formé au PSG dans une interview accordée à Foot Mercato , avant de poursuivre.

«Quand je les vois là-bas, porter ce maillot, ça me donne forcément envie d’y être»