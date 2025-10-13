Deschamps met un stop à Zidane, l’aveu de France ‘98 !

Axel Cornic

En place depuis 2012, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Et tout le monde attend que son successeur soit désigné, avec Zinedine Zidane qui fait figure de grand favori.

En 2022 déjà, on pensait qu’il allait passer la main. Mais ce n’est que partie remise, puisque Didier Deschamps quittera l’équipe de France l’été prochain, laissant un trou béant derrière lui. Mais son successeur semble déjà trouvé, puisque Zinedine Zidane a des grandes chances de reprendre le flambeau.

« Ce sera Deschamps qui validera le planning » Il n’y a toutefois encore rien d’officiel pour l’ancien coach du Real Madrid et à en croire l’un de ses coéquipiers en équipe de France, ça pourrait bien prendre du temps. « Tout le monde sait que ce sera lui, mais ce sera Deschamps qui validera le planning » a déclaré Christophe Dugarry, sur RMC.