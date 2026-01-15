Deschamps : Le coup de fil surprise… pour Griezmann !

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann réunis en équipe de France après plus d’un an et demi de séparation ? C’est le souhait affiché par So Foot. Par le biais de son compte X, le média a publié la vidéo du coup franc brossé de « Grizou » en Coupe du roi avec l’Atletico de Madrid, réclamant au passage à Didier Deschamps de lui passer un appel dans l’optique de le faire revenir sur sa décision.
Contrairement au voisin madrilène, l’Atletico de Madrid a pour sa part validé son billet pour les 1/4 de finale de Coupe du roi. Mercredi, le Real Madrid perpétuait sa mauvaise passe en coupe nationale après avoir manqué de soulever la Supercoupe d’Espagne en fin de semaine dernière en Arabie saoudite contre le FC Barcelone (2-3).
Le Real Madrid trépasse, ça passe pour l’Atletico
En déplacement sur le terrain d’Albacete, le Real Madrid et son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa avaient pour objectif de redresser la barre en prenant le meilleur sur le 17ème de deuxième division espagnole. Sans Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Rodrygo Goes laissés au repos, la Casa Blanca s’est inclinée contre Albacete et a vu en l’espace de 72 heures deux chances de trophées s’envoler.
«Pour la France, Didier, décroche ton foutu téléphone»
De son côté, l’Atletico de Madrid a su passer ce 1/8ème de finale de Coupe du roi dans le stade de La Corogne. Et ce, grâce à un bijou d’Antoine Griezmann sur coup franc (1-0). Le retraité international, ayant dit stop à l’équipe de France en septembre 2024, ferait encore du bien à l’effectif de Didier Deschamps notamment dans ces phases de jeu selon So Foot. Au point où le média a interpellé le sélectionneur sur X pour qu’il le sorte de sa retraite en marge de la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet). « Pour la France, Didier, décroche ton foutu téléphone ».