Deschamps : Le coup de fil surprise… pour Griezmann !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann réunis en équipe de France après plus d’un an et demi de séparation ? C’est le souhait affiché par So Foot. Par le biais de son compte X, le média a publié la vidéo du coup franc brossé de « Grizou » en Coupe du roi avec l’Atletico de Madrid, réclamant au passage à Didier Deschamps de lui passer un appel dans l’optique de le faire revenir sur sa décision.

Contrairement au voisin madrilène, l’Atletico de Madrid a pour sa part validé son billet pour les 1/4 de finale de Coupe du roi. Mercredi, le Real Madrid perpétuait sa mauvaise passe en coupe nationale après avoir manqué de soulever la Supercoupe d’Espagne en fin de semaine dernière en Arabie saoudite contre le FC Barcelone (2-3).

Le Real Madrid trépasse, ça passe pour l’Atletico En déplacement sur le terrain d’Albacete, le Real Madrid et son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa avaient pour objectif de redresser la barre en prenant le meilleur sur le 17ème de deuxième division espagnole. Sans Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Rodrygo Goes laissés au repos, la Casa Blanca s’est inclinée contre Albacete et a vu en l’espace de 72 heures deux chances de trophées s’envoler.