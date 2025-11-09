Deschamps craque en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour ce nouveau rassemblement à venir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs convoqués. Une fois de plus, Corentin Tolisso ne fait pas partie des joueurs appelés au milieu de terrain. Ces dernières années, des rumeurs autour de la non-sélection de joueurs lyonnais ont émergé. Le sélectionneur a pris la parole à propos de ce sujet.

Pourtant revenu à un très bon niveau, Corentin Tolisso ne fait toujours pas partie des joueurs convoqués pour ce nouveau rassemblement de l'Equipe de France. Le Lyonnais de 31 ans compte pourtant 28 sélections avec les Bleus et il aurait pu prétendre à décrocher une place. Sur les réseaux, certains dénoncent une certaine prise de position anti-lyonnaise qui dure depuis Alexandre Lacazette. Des rumeurs qui ne font pas rire Didier Deschamps.

Deschamps sort du silence à propos des rumeurs Interrogé dans Téléfoot sur la question, Didier Deschamps a assuré qu'il ne faisait aucune différence et qu'il ne choisit pas ses joueurs en fonction d'un club. « La rumeur dit que je suis réticent à l’idée de sélectionner des joueurs de l’OL ? C’est faux. Est-ce que je sais d’où vient cette rumeur ? Les rumeurs, je m’en fous. Ça n’a aucune importance » déclare-t-il.