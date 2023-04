Deschamps, Benzema… En plein clash, il lâche une annonce troublante

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Touché à la cuisse juste avant l'entrée en lice des Bleus, Karim Benzema déclarait forfait pour le reste du Mondial. Mais pour Daniel Riolo, il existe des zones d'ombre dans ce dossier. Selon lui, le joueur aurait été poussé vers la sortie par Didier Deschamps et son staff comme l'avait laissé entendre certains proches de Benzema.

Qui de Didier Deschamps ou de Karim Benzema dit la vérité ? Pour l'heure, c'est parole contre parole. Le sélectionneur de l'équipe de France annonce que la décision de déclarer forfait pour le dernier Mondial a été prise par le buteur du Real Madrid. « En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte » avait déclaré Deschamps au Parisien. De son côté, Benzema n'a toujours pas pris la parole pour livrer sa version des faits, mais certains de ses proches se sont chargés de le faire. A en croire son ancien agent, Karim Djaziri, le Ballon d'Or 2022 « aurait pu être apte à partir des 8es pour au moins être sur le banc » et se soigner avec le reste du groupe.

Riolo en remet une couche sur le cas Benzema

Invité des Réservistes, Daniel Riolo s'est, aussi, interrogé sur cette affaire Benzema. « On a le droit de se poser la question et de dire qu’il y a un truc pas net dans cette histoire. C’est Benzema qui le dit, nous on a le droit de creuser » a déclaré le chroniqueur, avant d'évoquer son avis personnel.

« Je pense qu’on lui a fait à l’envers »