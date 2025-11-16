Départ de Kylian Mbappé : C’est validé !

Alors que certains critiquent l’absence de Kylian Mbappé en Azerbaïdjan pour le dernier match de qualification à la Coupe du monde de l’équipe de France, déjà assurée de participer à l’événement, Bixente Lizarazu défend pour sa part la gestion de Didier Deschamps.
Trois jours après sa victoire contre l’Ukraine, lui permettant de décrocher son ticket pour la Coupe du monde, l’équipe de France se déplace en Azerbaïdjan pour son dernier match de qualification. Et c’est sans Kylian Mbappé que les Bleus vont se présenter à Bakou, l’attaquant du Real Madrid ayant été dispensé, officiellement en raison d’une inflammation de la cheville droite. Si certains observateurs critiquent ce qui ressemble à une blessure diplomatique, Bixente Lizarazu salue pour sa part la gestion de Didier Deschamps.
« Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid »
« Je comprends parfaitement pourquoi Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé à la disposition de son club et de lui épargner ce voyage en Azerbaïdjan. Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid, sur son désir et son plaisir de porter ce maillot. Il est l'homme fort de la sélection, celui qui la sort de situations parfois difficiles. Cela aboutit à du gagnant-gagnant : lui va profiter de cette petite coupure qui n'était pas prévue au programme quand d'autres auront l'occasion de gagner du temps de jeu en bleu », explique le champion du monde 1998 dans L’Équipe.
« Ne me parlez pas de privilèges »
« En lui épargnant ce dernier match, alors que le billet pour la Coupe du monde est déjà validé, le sélectionneur essaie de répondre, à son niveau, à cette problématique du ''trop de matches''. Mbappé a toujours été présent dans les rendez-vous qui comptaient. Qu'aurait-il à gagner en se coltinant six heures de vol, trois heures de décalage horaire et le risque de se blesser face à des adversaires surmotivés à l'idée de s'y frotter ? Rien, donc ne me parlez pas de privilèges, ajoute Lizarazu. Mbappé a repris l'entraînement avec le Real Madrid le 4 août et on souhaite tous qu'il termine sa saison le 19 juillet (date de la finale de la Coupe du monde, à New York). Donc non seulement je comprends que le sélectionneur le ménage, mais en plus, je trouve que c'est une gestion saine, individualisée et intelligente. Avoir des coupures physiques et mentales est très important. »