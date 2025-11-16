Départ de Kylian Mbappé : C’est validé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que certains critiquent l’absence de Kylian Mbappé en Azerbaïdjan pour le dernier match de qualification à la Coupe du monde de l’équipe de France, déjà assurée de participer à l’événement, Bixente Lizarazu défend pour sa part la gestion de Didier Deschamps.

Trois jours après sa victoire contre l’Ukraine, lui permettant de décrocher son ticket pour la Coupe du monde, l’équipe de France se déplace en Azerbaïdjan pour son dernier match de qualification. Et c’est sans Kylian Mbappé que les Bleus vont se présenter à Bakou, l’attaquant du Real Madrid ayant été dispensé, officiellement en raison d’une inflammation de la cheville droite. Si certains observateurs critiquent ce qui ressemble à une blessure diplomatique, Bixente Lizarazu salue pour sa part la gestion de Didier Deschamps.

« Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid » « Je comprends parfaitement pourquoi Didier Deschamps a décidé de laisser Kylian Mbappé à la disposition de son club et de lui épargner ce voyage en Azerbaïdjan. Il n'y a aucun doute sur l'investissement en équipe de France de l'attaquant du Real Madrid, sur son désir et son plaisir de porter ce maillot. Il est l'homme fort de la sélection, celui qui la sort de situations parfois difficiles. Cela aboutit à du gagnant-gagnant : lui va profiter de cette petite coupure qui n'était pas prévue au programme quand d'autres auront l'occasion de gagner du temps de jeu en bleu », explique le champion du monde 1998 dans L’Équipe.